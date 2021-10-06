وزير النفط: ليبيا تشهد استقراراً يشجع على عودة الشركات الأجنبية

حضر وزير النفط والغاز م. محمد إمحمد عون الإجتماع الـ 24 لمنتدى رجال الأعمال العرب والألمان بالعاصمة الألمانية برلين، والذي انطلقت فعالياته يوم 4 أكتوبر2021 ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

كما حضر من الجانب الليبي وزير الإقتصاد والتجارة محمد على الحويج كرئيس للوفد الليبي. وفي كلمته أمام المنتدى، قام وزير النفط والغاز بتناول موضوع الإستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأعرب الوزير عن تقديره لكفاءة وخبرة الشركات الألمانية في مختلف المجالات ، وأضاف موضحاً بأن ليبيا تشهد استقراراً يشجع على عودة الشركات الأجنبية للعمل في البلاد لتنفيذ مشاريع واعدة وضخمة في العديد من المجالات.

وأكد الوزير بأن ليبيا ستقدم كل التسهيلات التي من شأنها أن تساهم في عودة هذه الشركات لإنجاز مختلف المشاريع.