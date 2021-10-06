الصحة تبحث سداد المستحقات المالية للعاملين بمراكز العزل

شدد وكيل وزارة الصحة سمير كوكو على سُرعة تسديد المستحقات المالية، للعناصر الطبيّة والطبيّة المساعدة، العاملين بمراكز العزل والفلترة.

جاء ذلك خلال اجتماع “كوكو” بمسؤولين بوزارة الصحة اليوم الأربعاء، بحث فيه الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المُشكّلة لإعداد لائحة المكافآت المالية المخصصة للعاملين بمراكز العزل، متعهّداً بمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بتسديد مستحقاتهم مع الجهات المعنية.

يُشار إلى أن الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة حضره مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة محمد الغزيوي، ورئيس قسم المستشفيات بإدارة الشؤون الطبية عزّام القمودي، وعدد من مسؤولي وأعضاء اللجان المُكلّفة بمتابعة تسديد مستحقات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

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