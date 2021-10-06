الجويفي: نسعى لنشر الثقافة الرياضية بين المواطنين

افتتح ظهر اليوم الاربعاء، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية .عبدالشفيع الجويفي المركب الرياضي طرابلس بحضور عميد البلدية إبراهيم الخليفي يأتي هذا المشروع ضمن مجموعة مشاريع تنفذها وزارة الرياضة ، وهو عبارة عن مُركب رياضي متكامل يحتوي على خمسة ملاعب لكرة القدم الخماسية، أيضاً ملعبين للسلة مفتوحة، وملعبين تنس أرضي، وملعب للكرة الشاطئية، كذلك المدرجات والملحقات الاخرى ومن جانبه أكد الوزير بأن هذا المشروع أصبح جاهزا ليكون متنفسا هاما لسكان المنطقة، مشيرآ بأن وزارة الرياضة تولي عملية تنفيذ و صيانة المنشآت الرياضية أهمية كبيرة، باعتبارها وسيلة للانشاء والمحافظة على جودة المنشآت ، ولنشر الثقافة الرياضية بين المواطنين ، مؤكدآ إلى أن إستراتيجية الوزارة ستتضمن مبادرات متطورة لتسهم في مضاعفة حجم المنشآت الرياضية في ليبيا بمواصفات متميزة وذالك لتوفير البيئة الرياضية المناسبة للرياضين بمختلف مناطق ليبيا.