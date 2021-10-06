ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 October, 2021

قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم بالخير، إن المفوضية قادرة على إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح بالخير في تصريحات صحفية ، أن على المجلس الأعلى للقضاء، تحديد موعد لاستقبال الطعون حول المرشحين للانتخابات الرئاسية ،مشيرا أنه يتعين على وزاة الصحة إعداد لجنة مختصة يستطيع من خلالها المرشحون الحصول على شهادة اللياقة الصحية، فهي شرط أساسي من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي سياق متصل ذكر بالخير، أن المفوضية لم تستلم إلى الآن من مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه بحسب ما أعلن عن النواب، فالانتخابات البرلمانية ستجرى بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بالخير، أنه ستجرى دراسة قانون الانتخابات البرلمانية بعد استلامه، بحيث تبدأ المفوضية في التجهيز للانتخابات في حال عدم وجود ملاحظات على القانون.