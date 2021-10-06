وزير الداخلية يكرم عددا من ضباط الشرطة المتقاعدين

كرم وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، اليوم الأربعاء، عددًا من ضباط الشرطة المتقاعدين، وذلك «في لمسة وفاء وعرفان»، وفق بيان للوزارة على «فيسبوك».

وشمل المكرمين «العميد متقاعد علي المهدي السنوسي، العميد متقاعد ارحومة السريز، العميد متقاعد محمد مختار مازن، العميد متقاعد سعيد نجم، العميد متقاعد جلال غيث الزليتني».

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وأفاد البيان بأن الوزارة كرمت هؤلاء الضباط «لما بذلوه من جهد وعطاء طيلة فترة عملهم بالمؤسسة الأمنية وأفنوا جل أعمارهم خدمة لوطنهم ومواطنيهم».

وأمس أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن «الاهتمام بشريحة المتقاعدين واجب أخلاقي ووطني»، وأعلن أن «مجلس الوزراء أقر بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًّا للمتقاعدين».

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