إرسال مراقبين أميين لمراقبة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

العنوان-جنيف

قال، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة ستعمل على إرسال مراقبين أممين لمراقبة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

جاء ذلك في، افتتاح اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف، لوضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأكد كوبيش، أن المراقبين الأميين سيعملون تحت إشراف وطلب اللجنة العسكرية.

وقال كوبيش، إن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا أمر معقد ومصدر قلق لليبيا ومبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي.

وأضاف، أن الأمم المتحدة تقف وشركائها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم في هذا المسعى بكل قوة.