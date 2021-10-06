“أنين” يزور عدداً من دول الشرق الأوسط.. وليبيا على طاولة المباحثات

انطلق وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، “نيلس أنين”، يوم أمس في زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل تركيا ولبنان والأردن.

وسيلتقي “أنين” في لبنان بالرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وممثلي المجتمع المدني، لنقاش سبل إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.

كما سيُجري “أنين” لقاءً مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وسيزور كتيبة الجيش الألماني في الأردن، والموجودة في سياق مهمة مكافحة داعش.

وسيختتم “أنين” زيارته للمنطقة بإجراء محادثات في تركيا حول الوضع في ليبيا وسوريا وأفغانستان وشرق المتوسط، وقضايا إقليمية أخرى.

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