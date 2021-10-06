ليبيا الان

“أنين” يزور عدداً من دول الشرق الأوسط.. وليبيا على طاولة المباحثات

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، “نيلس أنين”، يوم أمس في زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل تركيا ولبنان والأردن.

وسيلتقي “أنين” في لبنان بالرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وممثلي المجتمع المدني، لنقاش سبل إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.

كما سيُجري “أنين” لقاءً مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وسيزور كتيبة الجيش الألماني في الأردن، والموجودة في سياق مهمة مكافحة داعش.

وسيختتم “أنين” زيارته للمنطقة بإجراء محادثات في تركيا حول الوضع في ليبيا وسوريا وأفغانستان وشرق المتوسط، وقضايا إقليمية أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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