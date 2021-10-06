العرفي: البرلمان اعتمد القانون رقم 10 نتيجة الخلافات مع الدولة الاستشاري

أوضح عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالحسن، أن البرلمان اعتمد القانون رقم 10 لعام 2014 عقب الخلافات التي يبتدعها الأعلى للدولة وتسلقه على اختصاصات مجلس النواب، منوهاً بأنه لم يتم التفاهم على عدد المقاعد البرلمانية.

بالحسن وفي تصريحات لقناتنا، أوضح أن نظام الأحزاب ليس له قانون منظم، لذا تم استبعاده واعتماد القانون الصادر في 2014، لمراعاة الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي، مشيراً إلى أن الأعلى الاستشاري يعد معرقلاً للمرحلة المقبلة التي تمهد للوصول إلى الانتخابات نهاية ديسمبر القادم.

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