ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 October, 2021

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح ، آليات تنفيذ العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، وتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها.

وأكد المجلس الرئاسي ورئيس مفوضية الانتخابات خلال اجتماعهم اليوم، على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إقامة انتخابات حرة، تقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

من جهته استعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية في لقائه أعضاء المجلس الرئاسي، آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها.