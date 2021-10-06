شراكة “ليبية فرنسية” لتوطين العلاج بالداخل

اعتمد مجلس الوزراء الاتفاق الذي أبرمته وزارة الصحة مع شركة “جي سانت ماغري” الفرنسية، لعلاج أورام الأطفال وزراعة النخاع والجراحات الدقيقة.

ورصد القرار الذي اعتُمد اليوم الأربعاء، مبلغ 13 مليوناً و600 ألف يورو للشركة الصحية الفرنسية؛ نظير العمليات الدقيقة التي ستُجريها للأطفال في مستشفى جنزور الذي خُصص كموقعٍ لبداية تنفيذ البرنامج، على أن يتم استقطاع المبلغ من صندوق التأمين الصحي العام.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أطلقت برنامج توطين العلاج بالداخل، والذي يقوم على استضافة شركات عالمية متخصصة في المجال الصحي تتولى إجراء العمليات الجراحية الدقيقة وتدريب الكوادر الوطنية، بعد ارتفاع فاتورة العلاج بالخارج وضعف الرعاية الصحية للمستشفيات العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية