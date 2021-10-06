أوحيدة: أصدرنا العديد من القوانين لصالح المواطن

قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، في تصريحات خاصة لقناتنا أن مجلس النواب أصدر العديد من القوانين لصالح المواطن ولكنها ظلت حبيسه أدراج الحكومة.

أوحيدة، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أن “البرلمان تفاجأ بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير فتح خزائن المصرف لحكومة تسيير الأعمال المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بدون حسيب ولا رقيب،

وأشار إلى أنه انه “كان يأمل أن تكون الحكومة قد وضعت خطة لاقتصاد الدولة ولكن الحكومة تسير بعشوائية والغرض منها معروف وهو الدعاية الانتخابية فقط”، علي حسب تعبيره.

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