ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 October, 2021

غادر نحو 90 مسلحاً من الجنسية السورية مساء اليوم الأربعاء نحو تركيا ،من مطار معيتيقة بطرابلس ،وذلك عبر طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الليبية ،و يأتي ذلك بعد أيام على مغادرة الدفعة الأولى من المرتزقة للأراضي الليبية.

ووفق ما نقلت قناة العربية عن مصادر وصفتها بالمطلعة فإن المرتزقة تم فصلهم عن المسافرين العادين في المطار ووضعهم في صالة انتظار خاصة بعد نقلهم من معسكر اليرموك جنوب طرابلس الى المطار عبر حافلتين تابعتين لشركة السهم.

وكان نحو 300 مقاتل من الجنسية السورية غادروا نحو تركيا في الخامس من الشهر الجاري، ومنها جرى نقلهم إلى سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

و يبلغ تعداد المقاتلين السوريين المواليين لتركيا والمتواجدين في ليبيا يبلغ نحو 7000 سوري.