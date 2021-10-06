نورلاند: اجتماع لجنة «5+5» في جنيف فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا التي لا تزال تقسم ليبيا

أكد المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي بدأت اليوم الأربعاء في جنيف بحضور المبعوث الأممي يان كوبيش تمثل «فرصة أخرى لايجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا التي لاتزال تقسم ليبيا»، آملا أن تواصل اللجنة البناء على التقدم الذي أحزته خلال الجولات السابقة.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم «بالنيابة عن الولايات المتحدة، أود أن أعرب عن أملنا في أن تواصل اللجنة العسكرية المشتركة البناء على التقدم الذي أحرزته. الاجتماعات في جنيف هي فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية التي لا تزال تقسم ليبيا».

– انطلاق اجتماع لجنة «5+5» في جنيف لوضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

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وبدأ بمقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف اليوم، اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» المخصص «لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا»، بحسب ما أعلنته البعثة.

وقالت البعثة إن الاجتماع الذي تيسره للجنة العسكرية المشتركة «ينعقد وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». ويأتي «أيضًا في إطار جهود البعثة الأممية لإحراز تقدم في المسار الأمني الليبي بالتوازي مع الجهود الدولية المبذولة في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا».

وحثت البعثة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على اغتنام الفرصة «لوضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية» التي «سوف يسترشد بها أيضًا الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الليبية نحو توحيد الجيش وكذلك جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني​​ في ليبيا، مع ما يترتب على ذلك من أثر على استقرار المنطقة».

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