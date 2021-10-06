المجلس الرئاسي يبحث مع السائح آخر الاستعدادات لانتخابات ديسمبر

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح الأربعاء، آخر الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي القادم في 24 ديسمبر من العام الجاري، ومن بينها آليات تنفيذ العملية الانتخابية وتهيئة الظروف الفنية والأمنية لإنجاحها.

واستعرض السائح خلال اللقاء آخر التجهيزات والخطوات التي قامت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها.

كما أكد الحاضرون على ضرورة وضع إطار قانوني ودستوري لانتخابات ديسمبر القادم، يتوافق عليه الجميع، مما يساهم في إقامة انتخابات حُرة ترتضي جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية بنتائجها.

يُشار إلى أنه اختتم الأربعاء البرنامج التدريبي الخاص بتدريب المنسقين الأمنيين بالمكاتب الانتحابية، والذي نَظّمه قسم التدريب ووحدة الأمن الانتخابي التابعين للمفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم “IFES”.

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