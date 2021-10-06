المقريف يُعلن إنشاء صندوق للتغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي

طرابلس 06 أكتوبر 2021 (وال)- أعلن وزير التربية والتعليم موسى المقريف اليوم الأربعاء، عن إنشاء صندوق للتغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

جاء ذلك – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة والمُمثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا رواد حلبي.

وقال المقريف – في كلمة له: “في هذا اليوم اختتم لقاء العمل المشترك ما بين وزارة التعليم وبرنامج العالمي للأغذية حول التغذية المدرسية”, موضحًا أن ليبيا كانت رائدة في هذا المجال منذ أوائل السبعينات، وبعد عقدين من الزمن؛ ترجع ليبيا لإطلاق برنامج التغذية المدرسية بالشراكة مع البرنامج العالمي للأغذية.

وأضاف المقريف أن هذا اللقاء عقد على مدار ثلاثة أيام, وخلص إلى العديد من النتائج.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم؛ ستعمل على تحديد الاحتياجات الغذائية وفق الصياغات الجغرافية والثقافية، وتخصيص ميزانية وطنية للبرنامج وتدريب العناصر الوطنية على هذا البرنامج ووضع سياسة وطنية عامة للتغذية المدرسية متكاملة في إطار قانوني واستهداف واستخدام وإصدار القوانين اللازمة للتغذية المدرسية.

وأوضح المقريف أنه سيتم إنشاء صندوق يختص بالتغذية المدرسية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالتغذية المدرسية وإيمانًا منها بأن التربية الأساسية في المدارس، وحتى يكون للطالب الحد الأدنى من المستوى الغذائي داخل المدرسة، لما له من تأثير إيجابي على العملية التعليمية.

ودعا المقريف كل الشركاء داخل وخارج ليبيا لدعم الصندوق، لتظهر نتائجه إلى حيز الوجود، ومؤكد أن وزارة التربية والتعليم على أتم الاستعداد بالتعاون مع الشركاء الحقيقيين على الأرض حتى يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود.

وتابع المقريف: “وزارة التربية والتعليم ستُطلق شراكات عديدة بداية مع وزارة الصناعة؛ بأعداد خطة متكاملة حول الموضوع وستكون هناك لجان مشتركة مع وزارة الصناعة والوزارات ذات العلاقة، وبدعم من حكومة الوحدة الوطنية سيتم تبنى هذا المشروع بالكامل وإطلاقه على مستوى الوطن على أن يكون مشروع وطني”.

وكانت وزارة التربية والتعليم؛ نظمت بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة صباح الإثنين لقاء عمل وطني للتغذية المدرسية، بحضور وزير التربية والتعليم موسى المقريف، الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية جورجيت جانيون، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا رود الحلبي، وعدد من المسؤولين والمهتمين بهذا الجانب. (وال)

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