دغيم : منحة 50 ألف دينار يمكن تطبيقها شريطة إلغاء الدعم السلعي والوقود

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن قانون صرف منحة الأسرة الليبية 50 ألف دينار يمكن تطبيقه شريطة أن يشمل القانون إلغاء الدعم السلعي والوقود . وتابع دغيم في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، هذا سوف يحقق تنشيط الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص وإعادة توزيع الثروة وإنهاء تهريب الوقود والسلع نهائيا وجذريا.

و أعلن صندوق دعم الزواج، الأحد الماضي، إغلاق منظومة تسجيل منحة دعم الزواج، بعد الوصول إلى العدد المستهدف من المسجلين البالغ 25 ألف شاب و25 ألف شابة.

وبلغ إجمالي الطلبات التي تلقاها الصندوق للحصول على منحة دعم الزواج 25 ألف طلبا، والطلب الواحد يجرى تقديمه من قبل اثنين (زوج وزوجة)، وهو ما يعني أن عدد المتقدمين للاستفادة من المنحة بلغ 50 ألف متقدم من أنحاء البلاد كافة، حيث يحصل الزوجان على 40 ألف دينار، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.