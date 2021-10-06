ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 October, 2021

أجرى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني زيارة لمدينة الزاوية وقام خلالها بإجتماع ضم كل من وزير الثروة البحرية عادل سلطان ووكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل السيد عبدالناصر العقيلي ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين السيد منصف الشلوي وعدد من أعيان المنطقة الشرقية مع عدد من أعيان ومشائخ مدينة الزاوية بحضور عميد البلدية السيد جمال بحر

حيث تناول الاجتماع ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر وفق رؤية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد وقيادتها إلى الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده نهاية العام الجاري .

ومن خلال هذا الاجتماع أوضح النائب بأن القيادات المحلية سواء البلديات أو التركيبات الإجتماعية والثقافية لها دور مهم جدا لتحقيق المصالحة الشاملة والحكومة تعول عليهم للمساهمة بكافة المشاريع التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على وحدته .

واكد النائب للحاضرين بأن حكومة الوحدة تقف على مسافة واحدة من الجميع ، وأن ما يهمها في الوقت الحالي هو فتح أواصر بين كافة أطياف المجتمع للوصول الى مصالحة حقيقية تكفل للجميع حقوقهم دون تفرقة أو تمييز