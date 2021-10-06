مناقشة ترتيبات وضع حقل شمال الحمادة على الإنتاج

عقد المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد عبد الله، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة، أبو القاسم شنقير والعماري محمد، والمدير العام للشؤون القانونية خلف الله إبراهيم.
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واستعرض الاجتماع النشاط العام للشركة، والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لتجاوزها، وجرى التطرق إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية، أهمها مشروع التسريع في وضع حقل شمال الحمادة على الإنتاج، وتوفير الحماية الأمنية للحقل، والإجراءات التي قامت بها الشركة في هذا الشأن، كما جرى التطرق إلى برامج الشركة في سبيل استكمال برامج الاختبارات للآبار المكتشفة وجاهزيتها للإنتاج.
وبحث الاجتماع جملة من الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل الشركة التي من شأنها تسهيل المهام وخلق مرونة في طريق سعي الشركة للوصول لمستهدفاتها.
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