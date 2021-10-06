“الداخلية” تُباشر بإزالة التعديات في حوض وادي المجينين

باشرت الأجهزة الأمنية بإزالة المُخلّفات والعوائق والمباني العشوائية، التي تقع ضمن مساحة التخزين لسدّ وادي المجنين، والتي تقع أقل من منسوب التخزين بالحوض بمنطقة سوق الخميس امسيحل.

وأوضحت الوزارة أن العملية تمت بتعليمات من النائب العام، الذي وجّه بمنع الاعتداءات والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين.

وأضافت الوزارة أن العملية التي جرت اليوم الأربعاء نفّذها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية ومديرية أمن النواحي الأربعة، ومنسق الزراعة والمسؤول علي السدود.

جدير بالذكر أن سدّ وادي المجينين يُعد من الموارد المائية المهمة جنوب شرق العاصمة طرابلس، كما أنه يُشكّل حاجزاً طبيعياً لحماية العاصمة من أخطار الفيضانات والسيول.

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