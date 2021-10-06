لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تُؤكد أهمية العودة الطوعية للمهاجرين

طرابلس 06 أكتوبر 2021 م (وال)- ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع وزير الداخلية خالد مازن، بديوان الوزارة في طرابلس، أوضاع مراكز إيواء المهاجرين واحتياجاتها والخدمات التي تقدمها للمهاجرين، واستئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين، لتخفيف المعاناة الإنسانية نتيجة ازدحام مراكز الإيواء .

وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

كما تناول اللقاء؛ احتياجات هيئة السلامة الوطنية والاستفادة من برامج الدعم الدولي في إدارة الحدود . (وال)

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