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وزير الداخلية: حريصون على احترام حقوق المهاجرين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بوزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد مازن بمقر الوزارة في مدينة طرابلس، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وأكد العقوري خلال اللقاء على أهمية استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين لتخفيف المعاناة الإنسانية نتيجة ازدحام مراكز الإيواء ومتابعة التقارير المحلية والدولية بوجود انتهاكات ضد المهاجرين وخاصة في مراكز إيوائهم .

بدوره أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على استئناف رحلات العودة الطوعية ومعالجة أي أسباب أدت إلى إيقافها ومتابعة أي انتهاكات بحق المهاجرين ومحاسبة المسؤولين عن ذلك ، كما أكد حرص وزارة الداخلية على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين .

كما تناول الاجتماع احتياجات هيئة السلامة الوطنية والاستفادة من برامج الدعم الدولي في إدارة الحدود . وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة من اجل دعم وزارة الداخلية في مهامها وخاصة في ملف الهجرة ، للتخفيف من حدة هذه الأزمة على الصعيد الإنساني وأيضا لضمان التزام ليبيا بالاتفاقيات الدولية التي تنظم هذا الملف .

وأعرب العقوري في ختام الاجتماع عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حرصه لتناول الملفات ذات العلاقة بلجنة الخارجية وأبرزها ملف الهجرة والحرص على توفير الدعم اللازم لوزارة الداخلية لأداء مهامها .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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