بدء تحضيرات “المنتدى الليبي التركي” لعقدها في اسطنبول 16 نوفمبر

عقدت اللجنة التحضيرية للوفد الليبي المشارك بالمنتدى الليبي التركي لتطوير المشروعات اجتماعها يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 م برئاسة حسين العمامي رئيس اللجنة وحضور الأعضاء وذلك لاستعراض آلية عمل اللجنة وسُبل تنفيذ مهامها الموكلة لها.

وبحث الاجتماع الترتيبات اللازمة لتنظيم الشركات والمصانع المستهدفة بالمشاركة في المنتدى المزمع انعقاده خلال الفترة من 16 – 18 نوفمبر 2021 م بمدينة إسطنبول التركية بدعم ومشاركة عدد من الوزارات والهيئات بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس اللجنة على عقد اجتماع اسبوعي لإعداد الترتيبات اللازمة بما يضمن تحقيق مشاركة فعالة بالمنتدى تسهم في تطوير قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة بدولة ليبيا وتفعيل دوره بدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المكانية.