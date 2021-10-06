نورلاند يدعو لجنة 5+5 لاستغلال وجودها بجنيف لمناقشة قضايا أخرى

العنوان-طرابلس

عبّر، المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، عن أمله في تتوصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية في ليبيا.

وانطلقت، اليوم في جنيف، اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) بهدف وضع جدول زمني لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.

وتعقد الاجتماعات بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحضور المبعوث الأممي، يان كوبيش.

وفي، تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، قال نورلاند: “بالنيابة عن الولايات المتحدة، أود أن أعرب عن أملنا في أن تواصل اللجنة العسكرية المشتركة البناء على التقدم الذي أحرزته”.

ورأى نورلاند، أن اجتماعات اللجنة العسكرية اليوم الأربعاء في جنيف هي فرصة لإيجاد تلك الأرضية المشتركة.

وقال: “الاجتماعات في جنيف هي فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية التي لا تزال تقسم ليبيا.”