الوضع في ليبيا محور لقاء دراغي وماكرون

ليبيا – أعلنت الحكومة الإيطالية أن لقاءً ثنائيًا جرى اليوم الأربعاء بين رئيس الوزراء ماريو دراغي ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، على هامش قمة قصر بردو في سلوفينيا، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي؛ وذلك لمناقشة مؤتمر ليببا المزمع عقده في 12نوفمبر المقبل.

اللقاء ناقش بحسب ماذكرت وكالة “آكي” الإيطالية مؤتمر ليبيا يوم 12 نوفمبر في باريس، مؤكدًا التنسيق الوثيق بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا، من أجل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين والتي يجب أن تتجسد في باريس.

وهذا وأعلنت فرنسا في وقت سابق عن مؤتمر باريس، الذي سيتم بالتنسيق مع ألمانيا وإيطاليا، من أجل ضمان إجراء الانتخابات الليبية وبحث مسألة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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