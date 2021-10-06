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حملة لتلقيح المهاجرين في مراكز الإيواء ضد كورونا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء، وبالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية والمنظمة الدولية للهجرة حملة للتطعيم ضد كورونا للمهاجرين في مراكز الإيواء.

وبحسب الصفحة الرسمية للمركز، فإن الحملة ستشمل مراكز إيواء المهاجرين في مركز إيواء طريق السكة وشارع الزاوية وأبورشادة في مدينة غريان، ومركز باطن الجبل، ومركز قنفودة في مدينة بنغازي ومركز إيواء مدينة الكفرة.

وتستمر الحملة لمدة 3 أسابيع متتالية، وتأتي في إطار الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل المؤسسات، والتي أطلقها المركز الوطني في المدة الماضي للحدّ من انتشار فايروس كورونا، وللرفع من مستوى المناعة المجتمعية في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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