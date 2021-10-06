الوزير مازن يُكرم عدد من ضباط الشرطة المتقاعدين  

طرابلس 06 أكتوبر 2021 (وال)- كرّم وزير الداخلية خالد مازن اليوم الأربعاء، عدد من ضباط الشرطة ” المتقاعدين، وذلك لما بذلوه من جهد وعطاء طيلة فترة عملهم بالمؤسسة الأمنية .

وذكرت إدارة الأعلام بالوزارة؛ أن وزير الداخلية “خالد مازن” في لمسة وفاء وعرفان كرّم عميد متقاعد علي المهدي السنوسي، وعميد متقاعد أرحومة السريز، وعميد متقاعد محمد مختار مازن، وعميد متقاعد سعيد نجم، ةعميد متقاعد جلال غيث الزليتني، الذين أفنوا جل أعمارهم خدمة لوطنهم ومواطنيهم . (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال