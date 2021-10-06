الغوج: نقابة الأطباء ستباشر إضرابا شاملا في 10 أكتوبر

أكد النقيب العام للأطباء، محمد الغوج، أن النقابة ستباشر إضرابا شاملا في كل المرافق الصحية في ال10 من أكتوبر الجاري، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب منتسبي النقابة، واصفا الوعود التي قدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالـمسكنات.
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قناة ليبيا
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