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السيسي وقيس سعيد: إجراء الانتخابات في موعدها ينهي الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد الرؤى بشأن الأزمة الليبية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان طالعته “الساعة 24” إن السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قيس سعيد، لتقديم التعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية مساء يوم أمس أثناء تنفيذ تدريب بولاية “قابس”.

وأضاف البيان أن الرئيسين تبادلا الرؤى حول ليبيا، وتوافقا على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد.

وأكد الزعيمان بحسب البيان الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار والسيادة إلى هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري التزامًا بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق.

 

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صحيفة الساعة 24

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