الكوني: نتوق لأن تكون امرأة رئيسة لليبيا

أعرب، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تتقلد المرأة الليبية مناصب رفيعة وأن تكون على رأس هرم السلطة في البلاد.

أتى ذلك، في كلمته باحتفالية انطلاق مبادرة إعداد الخطة الوطنية قرار مجلس الأمن 1325، التي أقيمت اليوم بالعاصمة طرابلس.

ودعا الكوني، المرأة إلى خوض الانتخابات المقبلة للمشاركة في التغيير الجذري الذي ستشهده ليبيا. وقال الكوني إن “على المرأة أن تعد العدة لخوض الانتخابات باقتدار.”

وخاطب الكوني، النساء الحاضرات في الاحتفالية، قائلًا: “لا نريدكن أن تمنحن أصواتكن للرجل، بل أن تمنحنها لأنفسكن لتشهد ليبيا التغيير الجذري الذي فشل الرجال في قيادته”.

وأضاف، “من المهم تضميد جراح أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا من العشرية السابقة والصعبة عليهن جميعا، لذا من المهم مشاركة المرأة مشاركة حقيقة، ليس لإدلاء أصواتها وإنما لكي تسهم في المشاركة بالمرحلة القادمة”.

وقال الكوني، “نتوق أن نرى برلمان ذو أغلبية نسائية وأن نرى رئاسة دولة نسائية وهذا ليس بالصعب”.