بليحق: مجلس النواب يدرس قانون تنظيم إيرادات بيع الدولار

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس يدرس مقترح قانون بشأن تنظيم أرباح رسوم مبيعات النقد الأجنبي، مضيفاً أن مشروع القانون ينص على اقتسام قيمة البيع بـ50% بين دعم المواطن وتغطية الدين العام.

وأكد بليحق على إحالة مجلس النواب مقترح قانون دعم الأسرة الليبية للجنة التشريعية، لمراجعته وإقراره في جلسة لاحقة بمبلغ إجمالي 50 ألف دينار لكل أسرة.

وجاء تصريح بليحق بالخصوص خلال الإيجاز الصحفي، بعد جلسة عقدها مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق خصصت لمناقشة وإقرار بعض القوانين.

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