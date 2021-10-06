وكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الديوان والتطوير يتسلم مهامه رسميًا

طرابلس 06 أكتوبر 2021 (وال)- تسلم الفرجاني علي أحمد اليوم الإربعاء، مهامه وكيلا لوزارة التعليم التقني والفني لشؤون الديوان والتطوير، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم ( 343) لسنة2021 م.

هذا وحضر مراسم استلام المهام؛ وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وموظفي الوزارة.

وفور استلامه لمهامه؛ عقد وزير التعليم التقني والفني اجتماعًا مشتركًا مع الوكيل، تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع والخطط والبرامج للنهوض وتطوير عمل الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة حرصه على العمل أسرة واحدة، للدفع بقطاع التعليم الفني والتقني، ودوره الهام في تدريب الشباب والدفع بالاقتصاد الوطني .(وال)

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