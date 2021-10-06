90 مرتزقا سوريا يغادرون ليبيا إلى تركيا

أفاد مصدر لـ«العربية الحدث» بمغادرة 90 مسلحاً من الجنسية السورية نحو تركيا، بعد أيام على مغادرة الدفعة الأولى من المرتزقة للأراضي الليبية.

وأضاف المصدر، أن المرتزقة غادروا من مطار معيتيقة بطرابلس، مساء اليوم الأربعاء، عبر طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الليبية.

كما، أكد أن المرتزقة تم فصلهم عن المسافرين العادين في المطار ووضعهم في صالة انتظار خاصة بعد نقلهم من معسكر اليرموك جنوب طرابلس الى المطار عبر حافلتين تابعتين لشركة السهم.

وكان نحو 300 مقاتل من الجنسية السورية غادروا نحو تركيا في الخامس من الشهر الجاري، ومنها جرى نقلهم إلى سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأتت هذه التطورات بعدما بحث رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، قبل أيام مع أعضاء لجنة 5+5 آلية خروج المرتزقة من البلاد.

كذلك، كانت هناك تصريحات لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، عن مغادرة مجموعات من المقاتلين الأجانب

يشار إلى أن تعداد المقاتلين السوريين المواليين لتركيا والمتواجدين في ليبيا يبلغ نحو 7000 سوري.