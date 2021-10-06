الإعلان عن إنشاء صندوق التغذية المدرسية في ليبيا

أعلن وزير التربية والتعليم موسى المقريف خلال مؤتمر مشترك مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا رواد حلبي، عن إنشاء صندوق التغذية المدرسية، مشيرا إلى أن هناك جهات أبدت الاستعداد لدعم المشروع وتنفيذه، ومن بينها السفير الإيطالي لدى ليبيا ووزارة الصناعة، مؤكدا أنه سيتم وضع سياسة عامة وتحديد الاحتياجات الغذائية وتخصيص ميزانية عامة وخطط تدريب وقوانين.

وأبدى أبو هيسة من جانبه استعداد وزارته لدعم هذا المشروع، كاشفا عن نية الوزارة إنشاء ثلاثة مصانع تمور في مناطق مختلفة من ليبيا، لكون التمور مادة أساسية في التغذية المدرسية.

وأشارت حلبي إلى أن ليبيا من البلدان السباقة في مشاريع التغذية المدرسية، مضيفة أن برنامج الأغذية العالمي لديه مشاريع للتغذية المدرسية في حوالي 100 دولة في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية