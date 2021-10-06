رئيس المفوضية العليا للانتخابات يلتقي الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طرابلس 06 أكتوبر 2021 (وال)- التقى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح اليوم الأربعاء، الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP) ” مارك أندري فرانشي، ونائبه كريستوفر لاكد.

هذا وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر، وسُبل دعم المجتمع الدولي لها؛ من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وأعرب فرانشي عن ارتياحه للتقدم المحرز في الملف التشريعي، والمراحل الفنية التي قطعتها المفوضية ضمن التجهيزات للانتخابات المرتقبة.

كما ناقش اللقاء ملف الدعم المقدم من مشروع “بيبـول”؛ الذي يُشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والالتزام الذي أبدته الدول المانحة لتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا. (وال)

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