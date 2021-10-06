أمريكا: نأمل مواصلة عمل لجنة “5+5” والبناء على جهودها المحرزة

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا أن اجتماعات جنيف فرصة لإيجاد حل بشأن القضايا الخلافية الليبية.

وقال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، إن اجتماع جنيف فرصة للاتفاق على القضايا الأمنية والسياسية والمالية التي لا تزال تقسم ليبيا.

وأعرب السفير في تغريدة نشرت على حساب السفارة في تويتر أمس الأربعاء، عن أمل بلاده في أن تواصل اللجنة العسكرية المشتركة البناء على التقدم الذي أحرزته، وذلك بعد مناقشة اللجنة وضع خطة شاملة لانسحاب جميع المرتزقة من ليبيا.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش أكد في وقت سابق على هامش اجتماع جنيف، أن الاتفاق على خطة عمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب يبعث رسالة أمل إلى الشعب الليبي بأنه يمكن إحراز تقدم والمضي نحو الانتخابات.

وقال للجنة العسكرية المشتركة 5+5 أثناء، إن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعمها، مبيناً أن مهمة اللجنة لها تأثير مباشر على مجمل التطورات، وعلى استعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها.

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