سليمان الشحومي: إجراء الانتخابات في صالح الاستثمار المحلي والأجنبي بليبيا

قال سليمان الشحومي، مؤسس سوق المال الليبي، إن إجراء الانتخابات مهم للغاية في التمهيد لإنجاز “مشروع وطني متكامل طويل المدى لإعادة بعث الحياة للاقتصاد الليبي”.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة “نوتنغهام ترنت” ببريطانيا في تصريحات نقلها موقع “سكاي نيوز عربية”، أن انتخاب رئيس للدولة وتوحيد السلطتين التنفيذية والتشريعية سينعكس على الاستثمار المحلي والأجنبي لأنه سيخلق جوا من الاستقرار والثبات فيما يتعلق بالتشريعات والأمن.

وعن أهداف المشروع الاقتصادي المتكامل الذي أشار إليه، قال إنه “يخص إعادة الاستقرار لكل ليبيا، ومعالجة مشاكل توزيع الثروات، وترسيخ أسس للاقتصاد الليبي وكيفية التعامل مع الثروات الطبيعية، وإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص، إضافة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية فيه”.