ليبيا تشارك في إعداد الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك العربي

عقد فريق إعداد الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اجتماعه الثاني يومي الاثنين والثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة مرعي محمد مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأشار بيان نشرته وزارة الاقتصاد على «فيسبوك» إلى أن الاجتماع ناقش مشروع قانون حماية المستهلك بالمنطقة العربية، وجرى «الاتفاق على تكليف الأمانة العامة بتسمية مواد دليل حماية المستهلك، وحث الدول العربية لإنجاز قانون حماية المستهلك وتفعيله؛ لتحسين ورفع مستوى الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني».

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وفي 15 مارس الماضي، أعلنت اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني السابقة، مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك.

جاء إعلان المشروع، وقتها، ضمن احتفالية اليوم العالمي لحماية المستهلك التي نظمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك تحت شعار «لا للتلوث البلاستيكي» برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

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