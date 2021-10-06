القيب :لقاح كورونا سيكون إجباريًّا لدخول الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

ليبيا – شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة عمران القيب على أن لقاح كورونا سيكون إجباريًّا لدخول الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة خلال الأسبوع المقبل، منوهًا إلى أن الوزارة ستصدر قرارًا بالخصوص.

وجاء ذلك خلال كلمة القيب في الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء الجامعات الليبية والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي الذي عقد بمدينة طبرق.

وقال القيب، خلال الاجتماع، إن أخذ لقاح كورونا سيكون إجباريًّا خلال الأسبوع المقبل، منوهًا إلى أن الوزارة ستصدر قرارًا بأنه لن يدخل الكلية أو الجامعة أو أي مؤسسة تعليم عالٍ كل مَن لا يملك بطاقة تطعيم.

وشدد الوزير في كلمته على ضرورة إعادة تفعيل النشاط الطلابي في الجامعات الليبية، مؤكدًا على رؤساء الجامعات ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية