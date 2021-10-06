الولايات المتحدة تدعم اجتماعات لجنة 5+5 بجنيف

أعرب المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن دعم الولايات المتحدة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأملها في أن تواصل البناء على التقدم الذي أحرزته.

وأضاف نورلاند أن الاجتماعات في جنيف تُمثل فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية، التي لا تزال تقسم ليبيا، وفق تغريدة له على تويتر.

جدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة انطلقت اليوم الأربعاء بجنيف، برعاية أممية لوضع آلية وبرنامج عمل محدد لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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