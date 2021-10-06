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الولايات المتحدة تدعم اجتماعات لجنة 5+5 بجنيف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن دعم الولايات المتحدة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأملها في أن تواصل البناء على التقدم الذي أحرزته.

وأضاف نورلاند أن الاجتماعات في جنيف تُمثل فرصة أخرى لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العسكرية والأمنية والمالية، التي لا تزال تقسم ليبيا، وفق تغريدة له على تويتر.

جدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة انطلقت اليوم الأربعاء بجنيف، برعاية أممية لوضع آلية وبرنامج عمل محدد لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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