اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي تختتم دورة تدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني

طرابلس 06 أكتوبر 2021م (وال)- اختتمت بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية في القانون الدولي الإنساني التي نظمتها اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي؛ بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت مصادر بإدارة التوجيه المعنوي برئاسة أركان الجيش الليبي، أن الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام؛ استهدفت (20) ضابطًا وقانونيًا من مختلف الوحدات؛ وهي قوة مكافحة الإرهاب, الحرس الرئاسي, الطب العسكري، ومكتب المدعي العام.

وأشارت المصادر إلى أن الدورة؛ تأتي في إطار تعزيز احترام قواعد القانون الدولي في المؤسسة العسكرية. (وال)

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