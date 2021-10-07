ليبيا تلزم الطلاب الجامعيين تلقي اللقاح قبل بدء الدراسة

ألزمت السلطات الليبية جميع طلاب مراحل التعليم الجامعي بتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الأسبوع المقبل، وسط تخوفات من ازدياد معدل الإصابات مع دخول فصل الشتاء.

وأظهرت البيانات الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، انخفاضاً في مؤشر إصابات «كورونا» عما قبل، مسجلة أمس، قرابة 900 حالة بينها 217 في وضع حرج، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 344 ألف حالة، تعافى منهم 266 ألف مواطن، وتوفي 4720 مصاباً ومصابة.

وشدد الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة «الوحدة الوطنية»، في اجتماعه مع رؤساء الجامعات والجهات التعليمية مساء أول من أمس، على أن تلقي اللقاح «سيكون إجبارياً» لجميع الطلاب، وقال: «لن يدخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من لم يخصص له بطاقة تلقيح».

وقال مصدر طبي بالمركز الوطني لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم استقرار الحالة الوبائية بالبلاد، في ظل تراجع معدل الإصابات، فإن هناك تخوفات من ارتفاع المؤشر مرة ثانية مع فصل الشتاء»، ولفت إلى أن التقرير الأسبوعي التاسع والثلاثون للعام الحالي كشف عن تحسن في الأوضاع الوبائية عن الأسبوع السابق له. وأرجع المصدر الطبي تحسن الأوضاع النسبية في البلاد إلى زيادة نسبة المواطنين الذين تلقوا اللقاح من الجرعتين الأولى والثانية.

وشرعت وزارة الصحة في الدفع بلجنة للتفتيش لمتابعة العمل اليومي بمراكز العزل في بعض مناطق وسط ليبيا، للوقوف على احتياجاتها من الأكسجين والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة الفيروس.

في السياق ذاته، قالت وزارة الصحة إنها عقدت اجتماعها الثاني عن بُعد مع نظيرتها المصرية أمس، لمناقشة الإجراءات التنفيذية للبدء في تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات بين البلدين، عبر غرفتي الطوارئ المركزيتين.

وقالت إدارة الطوارئ الصحية إن الاجتماع الذي حضره الوزير علي الزناتي، تمحور حول متابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين مؤخراً، والتي تنص على معاملة المواطنين الليبيين أسوة بالمواطنين المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية، وتزويد ليبيا بالأكسجين الطبي، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية.

وبحضور وزير الصحة، وقع المركز الوطني اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية أمس، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات العلمية والاشتراك في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل والعمل على تطوير الكوادر العلمية والفنية في كافة المجالات وإجراء البحوث والدراسات، كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجان مشتركة لمكافحة فيروس «كورونا».