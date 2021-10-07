“الحويج” يرأس وفدا ليبيا لبحث الفرص الاستثمارية مع الألمان والعرب

شارك وفد ليبي في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الرابع والعشرين بمدينة برلين الذي عقد خلال الاثنين وأمس الثلاثاء.

وضم الوفد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة محمد عون وزير النفط وجمال النويصري رئيس هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ووئام العبدلي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والسفير الليبي بألمانيا.

وضمت فعاليات اليوم الليبي الألماني، نقاشات لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبحث في الفرص الاستثمارية الممكنة بين البلدين، ورغبة رجال الأعمال الألمان بالاستثمار في ليبيا.

وشهدت الفعاليات، الترحيب من الجانبين بمثل هذه الشراكات التي ستساهم مستقبلاً في الدفع بعجلة الاقتصاد الليبي وتفتح مجالات وآفاقا مستدامة للاقتصاد والاستثمار الليبي، وبحث أفضل الطرق والتوجهات التي تعزز وتساهم في توطيد وتهيئة المجال الاستثماري بين البلدين على أحسن وجه.

وعلى هامش الملتقى، عقد أمس الثلاثاء اجتماع ثنائي ضم كلاً من: الوفد الليبي، والوفد السعودي المشاركين في الملتقى، وذلك لتبادل وجهات النظر، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبحث في الفرص القائمة بينهما والاستفادة المثلى منها، وفتح آفاق ومجالات تعاون اقتصادية ناجحة بين البلدين.