العرفي: منحة الـ 50 ألف ستزيد التضخم في ليبيا

العنوان-طبرق

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن قانون منح 50 ألف دينار لكل أسرة مقدم من 10 نواب وسيحال إلى اللجنة التشريعية لدراسته، مشيرا إلى أن القوانين المحالة للجنة التشريعية تستغرق في دراستها مدة طويلة.

وتابع عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، “ستجرى الانتخابات ويتغير المجلس قبل إعداده وإقراره”.

وأشار العرفي إلى أن مقترح القانون كان ردة فعل من بعض النواب على قرارات الدبيبة الأخيرة، مشيرا إلى أن الدول لا تُدار بردود الفعل، معتبرا المقترح مناورة سياسية ليس إلا.

وتابع العرفي، “قد يكون المقترح ضربة استباقية لمقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بمنح 20 ألف لكل أسرة، بحيث لا ينجح المقترحان، ولتقييد أيدي الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير”.

واعتبر العرفي، أن مثل هذه القرارات العشوائية ستؤدي إلى تزايد التضخم، واصفًا إياها بـ”العبث” وتهدف لأغراض سياسية.