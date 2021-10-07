الزناتي يتابع مع وزارة الصحة المصرية سبل تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين

ليبيا – عقدت وزارة الصحة اجتماعها الثاني مع وزارة الصحة المصرية لمناقشة الإجراءات التنفيذية للبدء في تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات بين البلدين، عبر غرفتي الطوارئ المركزيتين.

الاجتماع الذي عقد باستخدام تقنيات التواصل عن بعد، حضره كل من وزير الصحة علي الزناتي ومدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي، ومدير إدارة المشروعات سامي الشعافي، ومستشار وزير الصحة حاتم العوّامي، وممثلين عن وزارة الصحة المصرية.

وعلى نحو متصل، ذكر مدير إدارة الطوارئ الصحية أنه تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والتي تنص على معاملة المواطنين الليبين إسوة بالمواطنين المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية، وتزويد ليبيا بإمدادات من الأكسجين الطبي، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية