في أحدث تقرير عن نتائجها .. إيريني تحققت من 4002 سفينة

كشف تقرير عن أحدث نتائج عملية إيريني، أن العملية منذ أن باشرت مهامها في شهر أبريل من العام 2020 قامت بتفتيش 20 سفينة مشبوهة، تم تحويل واحدة منها إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليتم الاستيلاء على حمولتها، وأضاف التقرير أن تركيا رفضت في 6 مناسبات الموافقة على تفتيش سفن مشبوهة تابعة لها.

وأشار التقرير إلى أن العملية فَحصت 4002 من السفن التجارية من خلال المعلومات عبر المكالمات اللاسلكية، بينما تمت زيارة 183 سفينة بناءً على ربابنتها وهو ما يُسمى بالمقاربات الودية.

كما حققت إيريني في 610 رحلات مشبوهة وراقبت 25 مطاراً و 16 ميناءً وقدّمت 31 تقريراً خاصاً إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، حيث أشار 26 منها إلى انتهاكات مثبتة ومحتمَلة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط من ليبيا، في حين أصدرت 48 توصية لوكالات إنفاذ القانون ذات الصلة بتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الاتحاد الأوروبي تم الالتزام بـ 39 منها.

وفي شهر سبتمبر الماضي حققت إيريني في 215 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية، ونفذت 9 زيارات بموافقة الربان من أصل 183، كما أجرت عمليتي تفتيش لسفن مشبوهة، ورصدت العملية خلال الشهر نفسه 36 رحلة جوية مشبوهة من أصل 610، وواصلت مراقبة 25 مطاراً وممرات هبوط و 16 ميناء ومحطات نفطية.

وبحسب التقرير فإن خلية المعلومات الجنائية التابعة للعملية أصدرت 7 توصيات، من أصل 48 لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينما تم الانتهاء من 7 توصيات من أصل 39 توصية.

واختتم التقرير بالقول إن عمليات التفتيش لا تُؤثر على طبيعة أنشطة السفن التي تم استجوابها أو تفتيشها، فضلاً عن ذلك فإن عمليات التفتيش تتم عبر اتخاذ التدابير الوقائية ضد فايروس كورونا.

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