انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف

انطلق بمقر الأمم المتحدة في جنيف اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة زائد خمسة، لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش.

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