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انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلق بمقر الأمم المتحدة في جنيف اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة زائد خمسة، لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش.

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قناة ليبيا

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