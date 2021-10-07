ضبط عملية تزوير للحصول على منحة الزواج

العنوان-طرابلس

قالت مباحث الأحوال المدنية، الأربعاء، أنها ضبطت أول عملية تزوير للحصول على منحة الزواج.

وأوضحت مباحث الأحوال المدنية في بيان لها عبر فيسبوك، أنها تعمل على استرجاع القيمة المخصصة والتي تقدر بـ 40 ألف دينار إلى صندوق دعم الزواج.

وأكدت مباحث الأحوال المدنية أنها مستمرة في التحقيقات لضبط المتورطين والمشاركين في عملية التزوير لإحالتهم إلى القضاء.

يذكر أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارًا رسميًّا، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح “صندوق دعم الزواج”.