وزير التعليم يبحث مع السفير الباكستاني وضع المدارس الباكستانية في طرابلس وبنغازي

ليبيا – استقبل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى محمد المقريف اليوم الأربعاء سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا رشاد جاويد.

المقريف اطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم السفيرَ الباكستاني على إجراءات التسجيل وآلية منح أذونات المزاولة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لتحديد المستويات بالوزارة، متعهّدًا بتذليل الصعاب أمام الاعتماد دعماً للتعليم الأجنبي في ليبيا.

يُشار إلى أن سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا رشاد جاويد كان قد زار وزارة التربية والتعليم مطلع يونيو الماضي، وناقش مع الوزير وضع المدرسة الباكستانية في طرابلس وبنغازي، والإجراءات اللازمة لاعتمادها، والاتفاقية المُبرمة سابقًا بين السفارة الباكستانية، ووزارة التربية والتعليم.