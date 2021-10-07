الدبيبة يعتمد اتفاق وزارة الصحة مع شركة فرنسية لزراعة النخاع والجراحات الدقيقة

اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اتفاق وزارة الصحة الليبية مع شركة جي سانت ماغري الصحية الفرنسية، بشأن علاج الأطفال داخل ليبيا، في عدد من التخصصات.

وبموجب المادة الثانية من نص القرار رقم (431) لسنة 2021، يؤذن لوزارة الصحة بالتعاقد بمبلغ ثلاثة عشر مليون وستمائة الف يورو، لعلاج أورام الأطفال، وزراعة النخاع، والجراحات الدقيقة للأطفال.

فيما نصت المادة الثالثة، على تخصيص المبلغ لصالح وزارة الصحة، على أن يتم خصمه من استقطاعات صندوق التأمين الصحي العام. ووفقًا للمادة الرابعة من نص القرار، يعتمد «مستشفى جنزور» كموقع لبداية تنفيذ البرنامج.

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