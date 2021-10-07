المصرف المركزي يطلق نشاط التأجير التمويلي

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس بعد اجتماع المحافظ المُقال الصديق الكبير مع الـمديرين العامين للمصارف التجارية (الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة، الصحاري، وشمال أفريقيا) إطلاق نشاط التأجير التمويلي.

وأوضح بيان المصرف المركزي طرابلس، أن «الكبير» أكد خلال الاجتماع على “متابعة تنفيذ خطة المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني (الرقمنة – Digitization) والوقوف على تنفيذ خطة توفير السيولة التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مطلع هذا العام”.

وعقد «الكبير» اجتماعا، الأربعاء مع عدد من المدراء العاملين للمصارف التجارية (الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة، الصحاري، وشمال أفريقيا) بحضور عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق نشاط التأجير التمويلي، ومتابعة تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني (الرقمنة Digitization)، وكذلك الوقوف على تنفيذ خطة توفير السيولة التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مطلع هذا العام.